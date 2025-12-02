Nicita (Pd): azione comune per familiari vittime dei 'Fatti di Avola'

Ogni 2 dicembre ricordiamo itragici fatti di Avola, che risalgono al 1968, con l'assassiniodi Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona. Nessuna definitiva verità giudiziaria è emersa in tutti questi anni, nonostante le molteplici denunce e ricostruzioni. Da alcuni accertamenti parlamentari, svolti dal sottoscritto, non emerge ancora, ad oggi, alcun dossier secretato. Nel frattempo, c'è l'occasione concreta di porre fine, con un vergognoso ritardo di decenni, alla mancata corresponsione di un indennizzo ai familiari delle vittime. Ho presentato in Senato un emendamento al Ddl S.991,depositato in Prima commissione, che punta a riconoscere unindennizzo ai familiari delle vittime dei fatti di Avola". Cosìin una nota il senatore del Pd Antonio Nicita. "Questo emendamento - aggiunge - ha subito ricevuto il prontosostegno degli onorevoli Filippo Scerra (M5S) e Giovanni LucaCannata (FdI) e della senatrice Daniela Ternullo (FI), cheringrazio, nonché la disponibilità della relatrice. In questagiornata di memoria ribadiamo l'impegno per conseguire questodoveroso risultato".