Confcommercio Palermo, Di Dio confermata presidente

Patrizia Di Dio è stata rieletta per acclamazione presidente di Confcommercio Palermo. È il suo terzo mandato. L'assemblea elettiva si è svolta oggi alla presenza dei presidenti di categoria. Nominati anche i 21componenti del nuovo Consiglio direttivo. "In questi anni Confcommercio Palermo è stata guida e riferimento - ha detto Di Dio - Abbiamo affrontato battaglie difficili con senso del dovere e con la consapevolezza di essere molto di più di un'associazione di rappresentanza. Siamo stati una comunità che accompagna e che unisce, promuovendo anche la cultura e portando avanti un forte impegno sociale con l'inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità, il sostegnoai quartieri più fragili, la collaborazione con realtà cheoperano accanto agli ultimi. Oggi siamo ancora più solidi:12.821 imprese associate, il numero più alto nella nostra storia, bilanci sempre positivi, una struttura consolidata,uffici efficienti".