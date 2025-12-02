ou
ULTIME NOTIZIE

Asp di Ragusa, screening oncologici nei 12 Comuni degli Iblei

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ragusa, al Paternò Arezzo attivato il secondo acceleratore lineare

Ragusa, al Paternò Arezzo attivato il secondo acceleratore lineare

Salute e MedicinaRagusa

È pienamente operativo, da oggi, il secondo acceleratore lineare installato nel reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, dove questa mattina sono stati effettuati i primi trattamenti su due pazienti. L’attivazione della nuova apparecchiatura, finanziata con fondi del PNRR, raddoppia la capacità operativa del reparto, accelerando la presa in carico e ampliando l’attività clinica.
Gli acceleratori lineari utilizzano radiazioni ad alta energia - fasci di elettroni o fotoni - che colpiscono con precisione il tessuto tumorale. Le tecniche avanzate supportate, come la VMAT, permettono di modulare l’intensità del fascio durante l’arco di irradiazione, migliorando l’efficacia del trattamento, riducendo i tempi di erogazione e preservando gli organi sani. Le nuove tecnologie consentono inoltre, in casi selezionati, di ridurre sensibilmente la durata dei cicli radioterapici: ad esempio, per alcuni tumori della mammella si è passati dai programmi tradizionali di venticinque sedute a schemi ipofrazionati di sole cinque sedute, completabili in una settimana, in linea con le evidenze scientifiche internazionali; per i tumori prostatici si è passati da protocolli con ventotto sedute alle venti sedute odierne, con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore ipofrazionamento a cinque sedute.
Il centro può erogare anche trattamenti stereotassici ad alta complessità, caratterizzati da dose elevata e precisione millimetrica, che permettono di concentrare dosi elevate di radiazioni con precisione millimetrica su lesioni selezionate. La Radioterapia è dotata di sistemi di calcolo di nuova generazione che ottimizzano la pianificazione della dose, riducono i margini di errore e perfezionano il trattamento già nella fase pre-clinica. Un ruolo fondamentale, in tal senso, è svolto dalla Fisica sanitaria, che garantisce la calibrazione dei fasci, i controlli di qualità quotidiani e la verifica dei piani di trattamento, assicurando precisione e massima sicurezza.
Sul piano del comfort, l’impiego di sistemi di posizionamento avanzati e del rilievo della superficie corporea rende non più necessari i tatuaggi cutanei, eliminando un elemento vissuto da molti pazienti come psicologicamente gravoso. La presenza di due macchine “gemelle” garantisce infine la piena continuità assistenziale: eventuali aggiornamenti o fermi tecnici non interrompono i percorsi di cura, poiché l’attività può essere immediatamente trasferita da un acceleratore all’altro. L’investimento complessivo, comprensivo dei lavori di installazione, raggiunge i 6,6 milioni di euro, tra fondi PNRR ed ex art. 20 della legge 67/88.
La Radioterapia oncologica, diretta da Vincenzo Barone, è inoltre in fase di ammodernamento strutturale e nelle prossime settimane opererà in spazi completamente rinnovati.

Potrebbero Interessarti