Modica, approvato il nuovo regolamento sugli impianti di telefonia mobile

Nella seduta di lunedì sera il Consiglio Comunale di Modica ha approvato il nuovo Regolamento

comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, un

atto atteso da anni e necessario per garantire certezze normative, tutela della salute e una

corretta pianificazione urbanistica sul territorio.

"Durante il dibattito consiliare - afferma una nota dei consiglieri comunali di Forza Italia - sono stati illustrati diversi emendamenti già presentati mesi

addietro da alcuni consiglieri dell’opposizione. Tuttavia, molti di questi hanno ricevuto

parere contrario da parte del dirigente competente, soprattutto per criticità tecniche o per

la loro incompatibilità con il quadro normativo vigente.

Per questo motivo, come forza di maggioranza, abbiamo ritenuto doveroso non accogliere

tali emendamenti e procedere all’approvazione del testo così come proposto dagli uffici,

ritenendolo l’unico strumento pienamente coerente con le indicazioni tecniche e con

l’interesse generale della città".