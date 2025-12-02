Modica, approvato il nuovo regolamento sugli impianti di telefonia mobile
Nella seduta di lunedì sera il Consiglio Comunale di Modica ha approvato il nuovo Regolamento
comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, un
atto atteso da anni e necessario per garantire certezze normative, tutela della salute e una
corretta pianificazione urbanistica sul territorio.
"Durante il dibattito consiliare - afferma una nota dei consiglieri comunali di Forza Italia - sono stati illustrati diversi emendamenti già presentati mesi
addietro da alcuni consiglieri dell’opposizione. Tuttavia, molti di questi hanno ricevuto
parere contrario da parte del dirigente competente, soprattutto per criticità tecniche o per
la loro incompatibilità con il quadro normativo vigente.
Per questo motivo, come forza di maggioranza, abbiamo ritenuto doveroso non accogliere
tali emendamenti e procedere all’approvazione del testo così come proposto dagli uffici,
ritenendolo l’unico strumento pienamente coerente con le indicazioni tecniche e con
l’interesse generale della città".