ou
ULTIME NOTIZIE

Asp di Ragusa, screening oncologici nei 12 Comuni degli Iblei

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, approvato il nuovo regolamento sugli impianti di telefonia mobile

Modica, approvato il nuovo regolamento sugli impianti di telefonia mobile

CronacaRagusa

Nella seduta di lunedì sera il Consiglio Comunale di Modica ha approvato il nuovo Regolamento
comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, un
atto atteso da anni e necessario per garantire certezze normative, tutela della salute e una
corretta pianificazione urbanistica sul territorio.
"Durante il dibattito consiliare - afferma una nota dei consiglieri comunali di Forza Italia - sono stati illustrati diversi emendamenti già presentati mesi
addietro da alcuni consiglieri dell’opposizione. Tuttavia, molti di questi hanno ricevuto
parere contrario da parte del dirigente competente, soprattutto per criticità tecniche o per
la loro incompatibilità con il quadro normativo vigente.
Per questo motivo, come forza di maggioranza, abbiamo ritenuto doveroso non accogliere
tali emendamenti e procedere all’approvazione del testo così come proposto dagli uffici,
ritenendolo l’unico strumento pienamente coerente con le indicazioni tecniche e con
l’interesse generale della città".

Potrebbero Interessarti