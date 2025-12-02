Landini a Palermo: "Ponte sullo Stretto inutile, drena risorse al Paese'

"Pensiamo che la spesa per il ponte sia un'operazione inutile e sbagliata. Come noi la pensano i cittadini, le associazioni ma anche la Corte dei conti, e molti ingegneri internazionali dicano l'inutilità dell'opera. Il progetto sta drenando tante risorse, in una Regione in cui ci sono molte tratte ferroviarie con un unico binario e dove mancano le infrastrutture fondamentali, nell'Isola come in Italia".

Lo dice Maurizio Landini, a margine dell'assemblea sindacale all'ospedale Civico di Palermo.

"E soprattutto - continua il segretario della Cgil - si sta bloccando una quantità di miliardi che invece possono essere spesi per far crescere davvero il Paese serve un'idea di sviluppo che si fondi su un sistema di infrastrutture materiali e strutture immateriali. Se pensiamo al ritardo tecnologico dell'Italia, è evidente che c'è bisogno di investimenti che vadano nella direzione opposta. In ogni caso - conclude Landini - i lavori partirebbero non prima del 2028, ma nel frattempo stanno bloccando miliardi che invece potrebbero essere spesi utilmente".