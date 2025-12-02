Beach soccer, il 12 dicembre parte a Vittoria al road to Sicil's final 2026

Il Comitato Regionale Lnd Sicilia, insieme al Dipartimento Beach Soccer della Figc - Lega Nazionale Dilettanti, e in collaborazione con ASD Isoci, ha annunciato il Beach Soccer Day - Road to Sicily's Finals 2026, in programma venerdì 12 dicembre nella suggestiva cornice del Teatro Comunale "Vittoria Colonna" di Vittoria. Un appuntamento celebrativo che darà ufficialmente il via al percorso di avvicinamento verso le Finali Scudetto 2026, in programma a Scoglitti, storica culla del beach soccer italiano. L'evento sarà l'occasione per rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e mondo sportivo, valorizzando le eccellenze locali e raccontando la crescita di una disciplina sempre più inclusiva e rappresentativa. Il numero uno del calcio dilettantistico siciliano Sandro Morgana: "Il successo del circuito Sabbie di Sicilia, che rappresenta la nostra Serie B del Beach Soccer, ha confermato quanto questo movimento stia crescendo in tutta la regione. È proprio da questa base solida che nasce la scelta di portare in Sicilia il massimo livello: le finali Scudetto. Abbiamo lavorato intensamente, insieme al Dipartimento di Beach Soccer e con il consigliere Fabio Nicosia, affinché Scoglitti potesse ospitare un evento di tale portata grazie anche alla garanzia espressa da I Soci sul piano organizzativo. La sensibilità mostrata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel valorizzare il percorso avviato in questi anni - conclude il Presidente Morgana - è un segnale forte: dopo aver fatto crescere il nostro circuito regionale, oggi portiamo i big del Beach Soccer nazionale nella nostra terra".

Il Beach Soccer Day si articolerà in una giornata ricca di appuntamenti: media day, riunioni tecniche, talk con ospiti istituzionali e protagonisti del movimento, premiazioni speciali e la firma ufficiale del protocollo 2026.