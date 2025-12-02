Movida violenta a Siracusa, ragazzina pestata sabato a Porta Marina

Una ragazzina e' rimasta vittima di un pestaggio avvenuto nella serata di sabato scorso a Porta Marina, in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Un episodio violento su cui stanno indagando gli agenti di polizia che stanno provando a ricostruire la vicenda ed identificare le autrice della brutale aggressione. La vicenda l'ha resa nota il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, che ha raccolto il racconto di alcuni testimoni ed ha manifestato tutta la sua indignazione per la violenza cieca nel cuore della movida di Siracusa. "Tutto questo e' avvenuto - dice il parlamentare regionale- nel cuore di Ortigia, che dovrebbe essere il posto dove portare i figli a respirare bellezza, non paura. Io questa storia la sento prima di tutto da papa' e da nonno. E mi arrabbio. Perche' questi ragazzi non sono alieni: sono cresciuti nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre strade". Il deputato regionale del M5S lancia l'ennesimo appello per chiamare alle responsabilita' famiglie ed istituzioni. " Possiamo cambiare rotta, se cominciamo - dice Gilistro- da qui: smettere di essere spettatori indignati e tornare ad essere adulti presenti. Una comunita' che educa davvero e' la sola cosa che, domani, potra' rendere di nuovo sicuro anche un sabato sera a Porta Marina".