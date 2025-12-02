Presunta truffa all'Ue, fermata l'ex ministra Federica Mogherini

Presunta frode sui fondi Ue, fermati Mogherini e Sannino. Mosca e Budapest attaccano

L'ex ministra, l'ambasciatore e la terza persona fermata sono indagati con l'ipotesi di corruzione. Zakharova: 'E l'Ue fa la predica agli altri'. L'Ungheria: 'Sembra un poliziesco'

L'ex ministra Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, e l'ambasciatore Stefano Sannino sono tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare delle perquisizioni al Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae) e al Collegio d'Europa a Bruges.

Lo riporta Le Soir. Sannino, già segretario generale del Seae, è oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa.

L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino e la terza persona fermata nel quadro dell'inchiesta che riguarda il Servizio diplomatico dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa di Bruges sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Lo riferisce la procura europea (Eppo), alla guida delle indagini. Stando a fonti vicine alla stessa procura europea, sono stati tutti fermati a Bruxelles. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore.

La procura europea ha chiesto e ottenuto dalla Commissione europea la revoca dell'immunità per Stefano Sannino, si apprende da fonti vicine alla stessa procura. La richiesta della procura europea è stata avanzata prima delle perquisizioni avvenute tra Bruges e Bruxelles.