In corso l'incontro di Putin con Witkoff e Kushner a Mosca

Giornata chiave nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. Alla riunione partecipa anche il genero di Trump, Jared Kushner. Ad annunciarlo è stato il Cremlino. L'emissario della Casa Bianca illustrerà il piano elaborato dagli Stati Uniti e discusso da Washington e Kiev nei colloqui appena andati in scena in Florida.

Secondo Zelensky, in vista oggi a Dublino, "più che mai ora vi è la possibilità di porre fine alla guerra", ha affermato il Presidente ucraino Volodymir Zelensky, precisando tuttavia che "alcuni punti devono ancora essere definiti". Putin invece accusa i leader europei di ''ostacolare'' le proposte degli Stati Uniti e insiste sul fatto che gli europei ''non hanno un programma pacifico''. "Se l'Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso", ha dichiarato.