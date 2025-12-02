Ryanair celebra 5 milioni di passeggeri sulla rotta Lamezia - Milano Bergamo

Ryanair ha celebrato oggi i 5 milioni di passeggeri sulla rotta Lamezia Terme-Milano Bergamo e un milione sulla rotta internazionale Lamezia Terme-Londra Stansted dall'inizio delle operazioni su queste tratte avviate, rispettivamente, nel 2008 e nel 2000, anno in cui il viaggio di Ryanair con l'aeroporto di Lamezia è iniziato.

"Da allora - è scritto in una nota di Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi - la compagnia è cresciuta in modo significativo, aggiungendo rotte nazionali e internazionali e contribuendo all'aumento di traffico, posti di lavoro e turismo, grazie anche alla decisione lungimirante del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di abolire l'addizionale municipale, che ha permesso a Ryanair di incrementare ulteriormente la propria capacità e sbloccare tutto il potenziale turistico della regione".

Da quando l'addizionale municipale è stata abolita nel 2024, prosegue la nota, Ryanair "ha effettuato importanti investimenti in Calabria, tra cui l'apertura di una nuova base a Reggio, 3 nuovi aeromobili basati (per un investimento aggiuntivo di 300 milioni di dollari), oltre 1,4 milioni di posti aggiuntivi (+75%) e 3 milioni di passeggeri l'anno, nuove rotte da Reggio, Lamezia Terme e Crotone e un nuovo hangar a due baie a Lamezia per un investimento complessivo di 15 milioni di euro". Quelle da Lamezia per Milano Bergamo e Londra Stansted sono solo alcune delle 35 rotte in totale che Ryanair opera questo inverno in Calabria: 11 da Reggio Calabria, 19 da Lamezia - tra cui 7 nuove per Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste e Wroclaw - e 5 da Crotone, inclusa una nuova per Düsseldorf W.

"Ryanair - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair - è lieta di celebrare i 5 milioni di passeggeri e 1 milione di passeggeri sulle popolari rotte Lamezia-Milano Bergamo e Lamezia-Londra Stansted. Questi importanti traguardi confermano la continua crescita e gli investimenti di Ryanair negli aeroporti della Calabria. Quest'inverno, Ryanair opera un solido operativo da/per Reggio, Lamezia e Crotone con un totale di 35 rotte, incluse 8 nuove da Lamezia per Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wroclaw e da Crotone per Düsseldorf. Questo operativo è sostenuto all'impegno di Ryanair verso gli aeroporti calabresi, che prevede 4 aeromobili basati, 2 a Reggio e 2 a Lamezia Terme, e il supporto ad oltre 2.300 posti di lavoro nella Regione, inclusi 120 posti altamente qualificati nel settore aeronautico. Non vediamo l'ora di trasportare sempre più passeggeri sui voli a basse tariffe di Ryanair da/per gli aeroporti della Calabria negli anni a venire".

"Questi straordinari traguardi - afferma Marco Franchini, amministratore unico di Sacal - confermano non solo la forza della partnership tra Sacal e Ryanair, ma anche il potenziale enorme che la Calabria esprime quando pubblico e privato lavorano insieme con visione e determinazione. L'abolizione dell'addizionale municipale, fortemente voluta dalla Regione Calabria e dal Presidente Occhiuto, ha generato un effetto immediato e concreto: più rotte, più investimenti, più lavoro e un'offerta turistica finalmente competitiva su scala internazionale. Accogliamo con grande soddisfazione la crescita di Ryanair nei nostri aeroporti, con nuove rotte, una base strategica a Reggio e l'importante investimento negli hangar di Lamezia, con ricadute occupazionali di alta specializzazione. Si tratta di segnali tangibili di fiducia verso il nostro territorio".

"Come Sacal - conclude Franchini - continueremo a lavorare per rendere gli scali calabresi sempre più efficienti, moderni e capaci di sostenere lo sviluppo economico e turistico della regione. Siamo solo all'inizio di un percorso che porterà la Calabria a raggiungere risultati ancora più ambiziosi".