Donna travolta e uccisa da un'auto a Reggio Calabria

Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell'alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico-Gambarie. Il sinistro è avvenuto tra la zona di Gallico superiore e Villa San Giuseppe, dove in un tratto buio un'auto ha investito un pedone.

A perdere la vita una donna senza documenti e con un'età apparente di 55 anni.

La vittima non è stata al momento identificata, ma poco prima le cinque del mattino percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce. Era vestita con un pigiama, una felpa e un paio di ciabatte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi sul sinistro. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c'era un uomo che si stava recando al lavoro ed è risultato negativo all'alcool test.

Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente