ou
ULTIME NOTIZIE

Asp di Ragusa, screening oncologici nei 12 Comuni degli Iblei

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Donna travolta e uccisa da un'auto a Reggio Calabria

Donna travolta e uccisa da un'auto a Reggio Calabria

Altro sud

Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell'alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico-Gambarie. Il sinistro è avvenuto tra la zona di Gallico superiore e Villa San Giuseppe, dove in un tratto buio un'auto ha investito un pedone.
A perdere la vita una donna senza documenti e con un'età apparente di 55 anni.
La vittima non è stata al momento identificata, ma poco prima le cinque del mattino percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce. Era vestita con un pigiama, una felpa e un paio di ciabatte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi sul sinistro. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c'era un uomo che si stava recando al lavoro ed è risultato negativo all'alcool test.
Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente

Potrebbero Interessarti