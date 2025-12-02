Asp di Ragusa, screening oncologici nei 12 Comuni degli Iblei

L’Asp di Ragusa porta la prevenzione direttamente all’interno delle comunità. Con la campagna itinerante “Salute a bordo”, a partire dal 3 dicembre, un motor home attrezzato raggiungerà i dodici comuni iblei per consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di aderire ai programmi di screening oncologici. “È un modo per avvicinare i servizi ai territori, ridurre le distanze e rendere ancora più semplice l’accesso agli esami gratuiti di prevenzione”, dice il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago. Il motor home offrirà la possibilità di effettuare la mammografia per la popolazione target (donne fra i 50 e i 69anni), ritirare il kit per l’esame del sangue occulto nelle feci, utile a prevenire il tumore del colon-retto, e ricevere informazioni sullo screening del tumore della cervice uterina, con la possibilità di registrarsi per effettuare il Pap test o l’Hpv test nei presidi aziendali. L’obiettivo è raggiungere chi, per vari motivi, non ha ancora partecipato agli screening o incontra difficoltà di spostamento. Drago sottolinea come l’iniziativa rappresenti “un investimento concreto sulla prevenzione, portando i servizi nei luoghi di vita delle persone”. Drago ringrazia “i sindaci e le amministrazioni comunali per la collaborazione e il supporto logistico, fondamentali per accogliere il motor home e garantire un’ampia partecipazione”. Le tappe del mese di dicembre, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp e dal Centro gestione screening, si svolgeranno tutte dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 3-4dicembre a Giarratana, 5-6 dicembre a Santa Croce Camerina,7-8-9 a Vittoria, 10-11 ad Acate, 12-13 a Comiso, 14-15 a Chiaramonte Gulfi, 16-17 dicembre a Monterosso Almo, 18-19-20 a Ragusa, in piazza Libertà; 21-22-23 a Scicli, 24-25-26-27 a Modica, 28-29 a Ispica, 30-31 aPozzallo.