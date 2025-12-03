ou
I lavoratori del Cefpas avranno stesso trattamento dei regionali

Caltanissetta

"E' necessario compiere tutti i passaggi amministrativi per applicare in toto ai lavoratori del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario, il contratto del personale della Regione siciliana. Un polo di eccellenza, il cui personale va adeguatamente valorizzato". Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gianluca Vancheri del Siad-Csa-Cisal, sindacato che ieri ha partecipato all'incontro con i vertici del Cefpas e che questa mattina ha tenuto un'assemblea con i lavoratori.
"Apprezziamo gli sforzi dell'amministrazione - dicono Badagliacca e Lo Curto - per definire in tempi rapidi l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, dal Ford alle famiglie professionali e all'articolazione dell'orario di lavoro. Ieri si è inoltre ufficialmente insediata la delegazione trattante per accelerare i tempi di applicazione del contratto dei regionali. Giovedì si terrà un nuovo incontro per la definizione di un accordo 'ponte' per l'applicazione della parte giuridica e chiudere l'integrativo 2025. Abbiamo inoltre chiesto la proroga di tutti i contratti co.co.co in scadenza il prossimo 31 dicembre".

