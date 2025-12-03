Torna dopo 14 anni il 'Rally del barocco Ibleo': si parte da piazza Libertà a Ragusa

Rally del Barocco Ibleo: sono poco meno di trenta le adesioni all’edizione del ritorno organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con l’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale di Ragusa. La gara, che tornerà a disputarsi in provincia di Ragusa, dopo quattordici anni d’assenza, il sei e sette dicembre prossimi, verrà presentata agli organi di stampa e agli addetti ai lavori giovedì 4 dicembre alle 19:30, a Ragusa, a Villa Fortugno.

Chiuse le iscrizioni alla tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, sono poco meno di trenta gli equipaggi che hanno fatto pervenire la loro adesione in quella che, dopo quattordici anni d’assenza dei rally in provincia di Ragusa, è l’edizione del ritorno. La manifestazione, organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con l’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale di Ragusa si disputerà il sei e sette dicembre prossimi sulle strade della provincia iblea, con il percorso che abbraccerà il territorio dei comuni di Ragusa, Modica e Giarratana.

La kermesse motoristica, avrà nella Città di Ragusa, Città europea dello sport del 2027, il suo fulcro operativo, il capoluogo ragusano ospiterà, infatti, nel suo salotto buono di Piazza Libertà le cerimonie di arrivo e partenza. La due giorni riservata allo sport delle quattro ruote verrà presentata agli organi di stampa e agli addetti ai lavori Giovedì 4 dicembre alle 19:30, a Ragusa a Villa Fortugno.

“L’importante era ripartire e riportare i rally a Ragusa – ha detto Delfino La Ferla patron della DLF Academy – auspico che questa nuova edizione diventi la base di un percorso condiviso: una tappa zero ricca di significato, destinata a evolversi, ampliarsi e consolidarsi nel tempo, grazie al contributo degli appassionati, dei partner e delle istituzioni. Guardiamo al futuro con interesse e anche un pizzico di orgoglio per aver avviato questa nuova sfida”.

In attesa di conoscere i nomi dei protagonisti, che si preannunciano di spessore, ciò che è noto è invece il tracciato. Sette le prove speciali in programma. Si inizierà sabato sei dicembre con la partenza da Ragusa in Piazza Libertà e la classica “Lusia” di 4,65 chilometri. Dopo il prologo spettacolo gli equipaggi faranno ritorno nello stesso luogo. Sempre a Ragusa, ma in Piazza San Giovanni, sarà allestito il villaggio rally dove saranno presenti spazi espositivi e di accoglienza di AVIS, ADMO, AIDO, del Consorzio di Tutela Ragusano DOP, del Consorzio di tutela Olio Monti iblei ed Erregi Land.

Domenica sette dicembre si ripartirà alla volta dei sei tratti cronometrati in cartello, con due speciali che verranno ripetute tre volte: la Salinella, legata anch’essa alla tradizione, che con i suoi 9,7 chilometri sarà la prova speciale più lunga del rally e l’inedita San Giacomo di 7,35 chilometri. Complessivamente il percorso misurerà poco più di 55 chilometri di tratti cronometrati. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati alla zona industriale di Ragusa. Le verifiche pre-gara troveranno sede al Concessionaria Toyota T.D. Car di Ragusa che è main sponsor della manifestazione insieme a DLF Macchine e Servizi.

Ormai manca davvero pochissimo all’avvio delle sfide contro il cronometro. Nell’ultima edizione disputata nel 2011, a vincere furono Maurizio Ciffo e Maria Bruna Petrocitto. A dirigere la manifestazione sarà il direttore di gara Manlio Mancuso coadiuvato da una equipe altamente professionale.