Cetraro, sequestrato laboratorio che produceva marijuna

Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti: sono formalmente indagati per frode

Fatti&Notizie

Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei.
E' quanto rende noto la Procura Ue, alla guida delle indagini. I tre sono stati rilasciati perché "non ritenuti a rischio di fuga".
Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti risultano ora formalmente indagati e sono stati informati delle accuse a loro contestate. Lo comunica la Procura europea, precisando che le ipotesi riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale e che "tutte le persone sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei tribunali belgi competenti".
L'Eppo aggiunge che le accuse notificate coincidono con quelle emerse ieri, quando i tre sono stati fermati e interrogati prima di essere rilasciati nella notte, nell'ambito dell'inchiesta tuttora in corso.

