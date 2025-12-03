ou
Cetraro, sequestrato laboratorio che produceva marijuna

Autista di pullman ubriaco alla guida, si è sucidato a Mussomeli

Si è tolto la vita l'autista del pullman della ditta Segesta che due settimane fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo tragitto Palermo-Trapani con 22 persone a bordo, dopo che un passeggero era riuscito a farlo accostare perché zigzagava in autostrada.
Il pullman era rimasto fermo per circa un'ora sul ciglio della strada, prima che arrivasse un collega a sostituire l'autista, 56 anni, risultato positivo all'alcol test.
L'autista era stato sospeso dal servizio. L'uomo si è ucciso nella sua casa di Mussomeli, nel Nisseno, 15 giorni dopo aver avuto ritirata la patente. L'autista in oltre 20 anni di servizio non aveva mai ricevuto richiami o sanzioni e stava affrontando un momento difficile.
La Segesta lo ricorda con affetto: "Era un gran lavoratore, irreprensibile e sempre disponibile - dice l'amministratore delegato, Venero Nicosia -. Riposava a Palermo quando i turni di servizio a cui era destinato non gli permettevano di rientrare a casa. Era con Segesta dal 2003 ed ancora prima lavorava alla Sicilbus. Dalle visite mediche era risultato sempre idoneo alla guida".

