Pista ciclabile in via Roma a Palermo: progetto esecutivo

Approvato a Palermo il progetto di fattibilità tecnico-economica per una mobilità più sicura lungo l'asse di via Roma, per un costo di 1,4 milioni di euro assegnate l'anno scorso dal Consiglio comunale come utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'intervento riguarda il rifacimento del manto stradale, la manutenzione dei marciapiedi, la realizzazione di due ciclovie monodirezionali in sede propria, il miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali e la sistemazione delle pavimentazioni, degli arredi e della vegetazione di piazza San Domenico e piazzetta Due Palme.

"Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica - dicono il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta - entra nella fase esecutiva la rigenerazione di via Roma che abbiamo fortemente voluto ascoltando le richieste dei ciclisti e dei pedoni per la sicurezza stradale e dei commercianti e residenti per restituire a Via Roma la sua bellezza anche in sinergia con l'interesse sempre più concreto di grandi marchi e strutture alberghiere di pregio".

Carta precisa che "rispetto alle ipotesi iniziali di una ciclovia bidirezionale in sede propria con cordolo, si è scelta, in sintonia con le indicazioni della Soprintendenza ai beni culturali che ha segnalato l'importanza di non tradire la natura di asse viario storico, una soluzione più flessibile che non irrigidisca la viabilità lungo la via Roma. La ciclovia sarà ai lati della carreggiata per ciascuna delle direzioni, senza cordolo e con idonei dispositivi di protezione. Naturalmente, si tratta di un progetto di fattibilità che sarà sottoposto alla verifica della progettazione esecutiva. Adesso lo studio di progettazione Volo E. and C. srl che si è aggiudicata la gara di progettazione provvederà alla stesura del progetto esecutivo e poi l'opera andrà in gara con una presumibile fine dei lavori nella seconda metà del 2026".