A Erg due nuovi progetti di repowering eolico per 141 Mw: uno a Carlentini

Erg si è aggiudicata tariffe di tipo pay as produced della durata di 20 anni nell'ambito della prima procedura d'asta del Fer X transitorio, con due progetti di rifacimento integrale per complessivi 141 Mw.

In particolare, l'assegnazione riguarda il progetto di repowering eolico di Carlentini (Siracusa) per complessivi 97 Mw, di cui 81 Mw oggetto di ricostruzione totale, e di quello di Greci-Montaguto (Avellino) per una capacità di 44 Mw.

La potenza installata complessiva sarà pari a 141 Mw, più che raddoppiata rispetto all'attuale di 69 Mw, con una produzione attesa media annua stimata di energia di oltre 300 GWh/anno, circa tre volte superiore a quella attuale.

L'avvio della costruzione è atteso ad inizio 2026 mentre l'entrata in esercizio di entrambi i parchi è prevista nel corso del 2027.

"Grazie all'esito per noi favorevole dell'asta Fer X, avvieremo due progetti strategici di repowering eolico che ci permetteranno di cogliere il duplice obiettivo di modernizzare gli attuali parchi con tecnologie di ultima generazione e al contempo bloccare i prezzi di vendita dell'energia per i primi 20 anni di operatività con una tariffa coerente con i nostri obiettivi di redditività", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg.