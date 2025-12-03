Caregiver a Siracusa, Cannata (Fdi): pagamenti dell'Asp entro 10 giorni

In questi giorni alcuni caregiver di persone con disabilità gravissima hanno segnalato presunti ritardi nell’erogazione dell’indennità regionale da 1.200 euro. “Non ho perso un minuto e ho chiesto subito chiarimenti alla Direzione dell’ASP di Siracusa - le parole del parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata -. Dall’Azienda sanitaria è arrivata una conferma che la procedura regionale è cambiata: i pagamenti vengono ora effettuati entro il 10 del mese successivo, per consentire le verifiche obbligatorie sullo “status in vita” del beneficiario e non più entro il 28 del mese corrente, come avveniva in passato”. Si tratta di una modalità nuova, prevista dalla normativa e già pienamente operativa, le somme relative al mese di novembre saranno pagate regolarmente entro il 10 dicembre. “Lo ribadisco con forza: i caregiver non devono mai sentirsi soli - conclude Cannata -. Ogni euro destinato a chi assiste un disabile gravissimo non è un favore: è dignità, è diritto, è rispetto. Continuerò a seguire personalmente ogni passaggio, perché dietro una procedura amministrativa ci sono famiglie che affrontano sacrifici quotidiani, spesso nel silenzio. Avanti così: sempre accanto ai più fragili e a chi, ogni giorno, se ne prende cura con amore”.