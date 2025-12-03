Ucraina, Cremlino: "Non è vero che Putin ha respinto il piano Usa"

Mentre l'Ue porta avanti il piano per utilizzare i beni russi congelati per l'Ucraina, Mosca nega di aver respinto la bozza del negoziato di pace degli Stati Uniti presentata ieri da Steve Witkoff e Jared Kushner al presidente russo Vladimir Putin. Anzi, secondo quanto rendere noto il portavoce Dmitry Peskov, sono quattro i nuovi documenti presentati a Putin dopo i negoziati di Miami e Ginevra con gli ucraini.

Intanto oggi sembra sia saltato l'incontro, previsto per oggi, tra gli emissari di Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha spiegato che il capo dei negoziatori ucraini Rustem Umerov inconterà oggi ''a Bruxelles i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei'' e successivamente preparerà insieme al capo di Stato maggiore ucraino Andrii Hnatov "un incontro con gli inviati del presidente Trump negli Stati Uniti".

Da parte sua il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. "Il processo negoziale per la pace in Ucraina a trazione Usa è in corso", ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte entrando alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza. "Ma qualora non si arrivasse a risultati è importante mantenere la pressione sulla Russia".