Trovato cadavere l'uomo scomparso a Palermo

E'stato trovato morto l'uomo di 57 anni che era disperso a Monte Pellegrino la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte da parte dei vigili del fuoco, carabinieri e nucleo soccorso alpino.

Le squadre di soccorso grazie all'utilizzo dei droni lo hanno identificato. Si sta valutando l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per il recupero della salma, data la zona impervia del ritrovamento. Le squadre di soccorso avevano individuato l'auto parcheggiata nella zona di Monte Pellegrino. Non è escluso che l'uomo si sia suicidato.