ou
ULTIME NOTIZIE

Confcommercio Cosenza rilancia la campagna "Compra sotto casa"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Trovato cadavere l'uomo scomparso a Palermo

Trovato cadavere l'uomo scomparso a Palermo

CronacaPalermo

E'stato trovato morto l'uomo di 57 anni che era disperso a Monte Pellegrino la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari.
Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte da parte dei vigili del fuoco, carabinieri e nucleo soccorso alpino.
Le squadre di soccorso grazie all'utilizzo dei droni lo hanno identificato. Si sta valutando l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per il recupero della salma, data la zona impervia del ritrovamento. Le squadre di soccorso avevano individuato l'auto parcheggiata nella zona di Monte Pellegrino. Non è escluso che l'uomo si sia suicidato.

Potrebbero Interessarti