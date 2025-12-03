Hub sanitario a Marina di Acate, no al Consiglio aperto: si inasprisce la polemica

La presidente del Consiglio comunale di Acate, Cristina Cicero, “rigetta” la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria aperta del Consesso e l’opposizione protesta con veemenza. Si riaccende dunque la “battaglia” sull’hub sanitario a beneficio di immigrati regolari e irregolari, con annessa Guardia Medica, che la Giunta intende realizzare a Marina di Acate.

Per la presidente non ci sarebbero le condizioni in base ai requisiti dell’art. 6 del Regolamento e dello Statuto (i richiedenti devono essere almeno 6 e non 5), occorreva ascoltare la conferenza dei capigruppo e non sarebbero state specificate le ragioni d’urgenza : “Una seduta ordinaria alla presenza di rappresentanti dell’Asp e della Diocesi di Ragusa – conclude Cicero – consentirà di trattare al meglio l’argomento”.

Rimaniamo allibiti da questa decisione che ci lascia senza parole – sbotta “Acate al Centro” – E’ ora di dire basta a questo modus operandi della presidente Cristina Cicero, dettato dal suo sindaco Fidone. I cittadini di Acate hanno il diritto di sapere e di essere informati sulle scelte che riguardano il loro territorio! Non si può decidere di ignorare la volontà dei consiglieri comunali e dei cittadini la trasparenza e la partecipazione sono i principi fondamentali della democrazia! Se pensano di nascondere ai cittadini l’argomento sappiate che siamo pronti a difendere il nostro territorio senza se e senza ma. A questo punto i capigruppo Sarrì, Caruso e Campagnolo non possono più tacere e far finta di niente, devono prendere una posizione definitiva e libera sulla questione”.

Quasi uguali i toni del coordinamento di Forza Italia: “La richiesta, avanzata da tutta l’opposizione e persino da due consigliere di maggioranza, Irene Tidona e Sara Gianninoto, completamente ignorata.

Una scelta grave, che tradisce i principi di trasparenza, partecipazione e rispetto delle istituzioni. Una decisione che sembra presa su ordine del sindaco Fidone, che ancora una volta si sottrae al dibattito pubblico e teme il confronto con i cittadini. E mentre ai cittadini viene negata la parola, la Presidente del Consiglio, Cristina Cicero, continua a percepire 25/30.000 euro l’anno l’anno per svolgere un ruolo che dovrebbe tutelare il dibattito democratico, non silenziarlo. Chiediamo ai consiglieri di maggioranza di uscire dal silenzio. Questo è il momento di prendere posizione. È il momento di dire da che parte stanno: con la città, o con il silenzio imposto dal sindaco? I cittadini di Acate hanno il diritto di sapere. Non accetteremo che sull’hub cali il sipario del silenzio. Per questo motivo, Forza Italia Acate promuoverà un referendum popolare”.

Nella foto l'area per l'hub sanitario scelta a Marina di Acate