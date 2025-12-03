Cetraro, sequestrato laboratorio che produceva marijuna

Un laboratorio per la coltivazione, produzione ed essiccazione "indoor" di marijuana del valore di un milione di euro.

Lo hanno individuato i finanzieri della Tenenza di Cetraro sequestrando, all'interno di un appartamento, circa 170 piante di marijuana.

L'immobile era stato allestito con una sala di essiccazione con impianto di areazione, quattro box serre per la coltivazione muniti di un sofisticato impianto di illuminazione a led, un sistema di ventilazione ed aspirazione, nonché un complesso impianto di irrigazione, cosiddetto a goccia con una cisterna da 500 litri, collegata a temporizzatori elettrici e contenente acqua e fertilizzante.

Secondo le prime stime il valore delle piante sequestrate, che avrebbero consentito la produzione di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente destinata al mercato locale e nazionale, unitamente a quello dell'immobile e delle attrezzature trovate all'interno e sequestrati, ammonta a circa un milione di euro.

Le successive attività d'indagine sviluppate dalle stesse Fiamme gialle cosentine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta da Domenico Fiordalisi, hanno portato all'identificazione e all'arresto della persona ritenuta responsabile della produzione della sostanza stupefacente e della gestione dell'impianto di coltivazione.