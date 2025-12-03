In vista delle festività natalizie Confcommercio Cosenza rilancia la campagna "Compra sotto casa", iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e famiglie sull'importanza di scegliere i negozi di prossimità per i propri acquisti di Natale.

L'obiettivo è quello di sostenere l'economia locale, preservando il tessuto commerciale dei centri urbani e rafforzando i legami di comunità.

aPer la campagna 2025 è stato realizzato un breve video che si concentra sulla dimensione umana del commercio: dietro ogni vetrina c'è una storia - sottolinea Confcommercio Cosenza - una famiglia, un impegno costante fatto di professionalità e accoglienza.

"Il Natale è il momento dell'anno in cui più di tutti si percepisce il valore delle relazioni umane", dichiara la direttrice di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada. "I nostri negozi di vicinato - prosegue - incarnano proprio questo: sono fatti di persone che conoscono i clienti, che offrono un servizio personalizzato e che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre città. 'Compra sotto casa' non è solo uno slogan, ma un invito concreto a sostenere chi, con dedizione, tiene aperte le nostre strade e crea valore per il territorio.

Scegliere i negozi locali significa investire sulla qualità, sulla fiducia e sulla nostra comunità". La campagna accompagnerà tutto il mese di dicembre con iniziative, contenuti digitali e attività promozionali rivolte sia ai consumatori sia agli operatori del settore