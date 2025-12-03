ou
ULTIME NOTIZIE

Basket, per la Virtus Ragusa una vittoria sudata contro Milazzo. Il coach pensa già a Corato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Confcommercio Cosenza rilancia la campagna "Compra sotto casa"

Confcommercio Cosenza rilancia la campagna "Compra sotto casa"

Altro sud

In vista delle festività natalizie Confcommercio Cosenza rilancia la campagna "Compra sotto casa", iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e famiglie sull'importanza di scegliere i negozi di prossimità per i propri acquisti di Natale.
L'obiettivo è quello di sostenere l'economia locale, preservando il tessuto commerciale dei centri urbani e rafforzando i legami di comunità.
aPer la campagna 2025 è stato realizzato un breve video che si concentra sulla dimensione umana del commercio: dietro ogni vetrina c'è una storia - sottolinea Confcommercio Cosenza - una famiglia, un impegno costante fatto di professionalità e accoglienza.
"Il Natale è il momento dell'anno in cui più di tutti si percepisce il valore delle relazioni umane", dichiara la direttrice di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada. "I nostri negozi di vicinato - prosegue - incarnano proprio questo: sono fatti di persone che conoscono i clienti, che offrono un servizio personalizzato e che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre città. 'Compra sotto casa' non è solo uno slogan, ma un invito concreto a sostenere chi, con dedizione, tiene aperte le nostre strade e crea valore per il territorio.
Scegliere i negozi locali significa investire sulla qualità, sulla fiducia e sulla nostra comunità". La campagna accompagnerà tutto il mese di dicembre con iniziative, contenuti digitali e attività promozionali rivolte sia ai consumatori sia agli operatori del settore

Potrebbero Interessarti