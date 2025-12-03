Coppa Italia di Eccellenza, tra Vittoria e Modica 1 a 1 nella semifinale di andata: tutto si deciderà al "Pietro Scollo"

Finisce in parità la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Vittoria e Modica. Il match si è deciso nell'arco di pochi minuti all'inizio del secondo tempo. Primo tempo che stenta a decollare, la posta in palio è alta e in molti casi la paura di subire supera la voglia di passare avanti nel punteggio. Il Modica comunque non si fa aspettare e ci prova con Mollica di testa al 30’, il pallone però si spegne alto sopra la traversa. Sullo scadere gli ospiti hanno anche una grande occasione sui piedi di Savasta che prima incrocia bene ma trova pronto Malandrino, sulla ribattuta colpisce a botta sicura ma centra il volto dell’estremo difensore che evita il gol. Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con la determinazione di chi vuole dire la sua e si portano in vantaggio dopo appena 8’ con un colpo di testa di Lucarelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano appena due minuti e lo stesso canovaccio si ripete a parti invertite, Valenca batte un calcio d’angolo e Simone Brugaletta è lasciato libero di colpire e battere a rete per il pareggio. Modica che sul finale rischia anche di ribaltarla con Incatasciato che mette un buon pallone in mezzo e trova Asero pronto a battere a rete ma il suo pallone sfiora il palo e finisce fuori.

Nella sfida infinita tra Modica e Vittoria - tra campionato e Coppa - per conquistare la finale regionale di Coppa Italia, adesso, tutto si deciderà mercoledì 17 dicembre, al "Pietro Scollo" di Modica.

VITTORIA – MODICA 1-1

Vittoria: Malandrino, Lo Pizzo, Scaletta, Bossa, Sferrazza, Amenta, Solomon, Catanzaro, Russotto, Cocimano, Lucarelli. Panchina: Di Carlo, Marino, Leggio, La Mantia, Messina, Simola, Spadaro, Cappello, Calabrese. Allenatore: Antonio Figliomeni.

Modica: Romano, Valenca, Savasta, Mollica, Sclafani, Brugaletta S., Federico, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Truppo, Spadaro O., Incatasciato, Asero, Alioto, Brugaletta N., Torres, Spadaro S., Calabrese: Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 8’ st Lucarelli (V), 10’ st Brugaletta S. (M)