Basket, per la Virtus Ragusa una vittoria sudata contro Milazzo. Il coach pensa già a Corato

Una vittoria sudata, più di quanto fosse preventivabile al termine di una prima frazione da 35 punti segnati, ha consentito alla SuperConveniente Virtus Ragusa di mantenere il primato solitario nel girone F della Conference Sud del campionato di Serie B Interregionale. Ma contro Milazzo, nel match valido per la decima giornata, sono emersi degli aspetti critici su cui coach Massimo Di Gregorio (nella foto) sta già lavorando in vista della prossima gara contro Corato.

“Non era facile reagire a uno schiaffone come quello subito a Reggio Calabria – dice Di Gregorio -. Ci siamo riusciti a metà: offensivamente siamo stati aggressivi e incisivi sin dai primi minuti, giocando a tratti una buona pallacanestro; difensivamente abbiamo commesso errori di distrazione che hanno portato Milazzo e farsi sotto e disputare una partita punto a punto. Siamo contenti per il risultato, ma dobbiamo essere molto più bravi a rimanere concentrati nell’arco dell’intera partita”

L’aspetto mentale si cura in palestra, giorno per giorno, come conferma il coach: “Le abitudini si formano in allenamento, è una cosa che cerchiamo e cercheremo di continuare a fare per competere ad alto livello. Domenica, nella trasferta di Corato, mi aspetto una partita difficile, contro una squadra esperta. A maggior ragione bisognerà essere concentrati ed evitare gli up&down, specie nella metà campo difensiva”.