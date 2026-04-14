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Con la moto da cross sulla scalinata del belvedere al Lido di Noto, denunciato

Con la moto da cross sulla scalinata del belvedere al Lido di Noto, denunciato

CronacaSiracusa

I carabinieri della stazione di Noto hanno identificato e sanzionato il giovane che, domenica pomeriggio, ha percorso a bordo di una moto da cross l’area pedonale e la scalinata appena inaugurata al Belvedere Lido di Noto, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti e arrecando danno all’immagine della città.
L’evento, ripreso dai sistemi di videosorveglianza comunali e da alcuni cittadini, è diventato virale sui social network.
I Carabinieri, attraverso l’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza comunali, sono riusciti a identificare il giovane che è stato sanzionato perché circolava al di fuori della carreggiata su gradini parte della zona pedonale, con veicolo privo di targa e di previsti dispositivi di equipaggiamento. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo o e la carta di circolazione è stata ritirata.

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