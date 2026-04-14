Nascondeva in casa pistole e munizioni, giovane di Avola finisce in carcere

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del possesso illegale di armi ed esplosivi, condotto dagli uffici operativi della Questura di Siracusa e dai commissariati della provincia, agenti della polizia di Stato, in servizio al commissariato di Avola, hanno arrestato un giovane di 24 anni per possesso illegale di due pistole (di cui una risultata rubata ed un’altra a salve, ma modificata, e quindi considerata arma clandestina). Invece, una terza pistola giocattolo è stata parimenti sequestrata. Gli investigatori del commissariato avolese erano intervenuti a casa del ventiquattrenne per notificargli il provvedimento dell’avviso orale, considerando il giovane un elemento pericoloso, tanto che nel recente passato si era reso protagonista di atti di intemperanza nei confronti delle forze dell’ordine che lo avevano sottoposto ad un controllo di polizia. Gli agenti decidevano di effettuare a casa dell’arrestato una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare le tre pistole e relativo munizionamento.