Va in cerca di asparagi ma si perde, ritrovato a Cassaro

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano è stato attivato oggi dalla centrale operativa 118 di Catania per la ricerca e soccorso di un raccoglitore di asparagi, di 70 anni, nella zona di Cassaro, che prima di rendersi irreperibile al telefono aveva comunicato di essersi procurato un importante trauma ad un arto inferiore. Sono immediatamente partite tre squadre di Tecnici del Soccorso Alpino che hanno iniziato a battere l'area in cui era stata rinvenuta l'auto dell'anziano disperso. Alle ricerche, oltre ai Tecnici del Soccorso Alpino delle Stazioni Etna sud ed Etna nord, hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco, il Soccorso alpino della guardia di finanza e volontari di Protezione civile.

L'uomo, poco prima del calare del buio, è stato avvistato in discrete condizioni di salute dietro un muretto a secco da volontari della Protezione civile ed immediatamente raggiunto dai Tecnici del Soccorso alpino che hanno prestato le prime cure, ed immobilizzato un arto inferiore.

Successivamente l'anziano è stato trasportato verso l'ambulanza per il trasferimento in ospedale.