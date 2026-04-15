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Blitz antidroga nella capitale, torna in carcere ex della Banda della Magliana

Blitz antidroga nella capitale, torna in carcere ex della Banda della Magliana

Fatti&Notizie

Tra gli arrestati su ordine della Dda della procura di Roma c'è anche Raffaele Pernasetti, storico esponente dell'organizzazione criminale romana degli anni '70

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura capitolina, che dispone la misura della custodia cautelare nei confronti di 13 persone, indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall'aver agito con modalità mafiose.

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