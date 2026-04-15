Blitz antidroga nella capitale, torna in carcere ex della Banda della Magliana
Tra gli arrestati su ordine della Dda della procura di Roma c'è anche Raffaele Pernasetti, storico esponente dell'organizzazione criminale romana degli anni '70
I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura capitolina, che dispone la misura della custodia cautelare nei confronti di 13 persone, indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall'aver agito con modalità mafiose.