Forza Italia, nominati i delegati-commissari a Siracusa e provincia

Si è svolta lunedì sera, nella sala “Baranzini” del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, la riunione della segreteria provinciale di Forza Italia alla presenza del segretario provinciale, Corrado Bonfanti, del deputato Riccardo Gennuso, del parlamentare Pippo Gennuso e di numerosi dirigenti, amministratori locali e Consiglieri comunali provenienti da tutta la provincia di Siracusa; assenze giustificata la senatrice Daniela Ternullo, perché fuori sede.

Tra gli argomenti discussi, la situazione politica nazionale e regionale, le elezioni amministrative a Augusta, Floridia e Lentini e la nomina dei delegati- commissari di alcune città della provincia, completando un organigramma, in uno ai Segretari cittadini già in carica, ricco di donne e uomini in grado di apportare entusiasmo, energie e, soprattutto, valore.

Per Siracusa, è stata indicata la Consigliera comunale Alessandra Barbone, per Buccheri, Antonino Trigila, per la zona montana comprendente i paesi di Buscemi, Cassaro e Ferla, Sebastiana Fisicaro, per Floridia, Giuseppe Getulio, per Francofonte, Vanessa Impeduglia, per Pachino, Salvatore Lorefice, per Rosolini, Saro Di Lorenzo. I nominati, si aggiungono ai Segretari cittadini di Augusta, Paolino Amato, di Avola, Antonio Orlando, di Carlentini, Angelo Aliano, di Lentini, Pippo Innocenti, di Melilli, Edoardo Di Mauro, di Noto, Cristian Cretto, di Palazzolo Acreide, Pietro Spada, di Priolo Gargallo, Michele Fodde.