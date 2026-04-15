Trump: "Qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42mila manifestanti"

Almeno 13 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani messi a segno la scorsa notte nel sud del Libano. Lo riporta il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, sottolineando che le forze israeliane hanno continuato a colpire la regione dopo dopo una giornata di violenza che aveva visto bombardamenti su 58 località. Proseguono intanto gli scontri tra miliziani Hezbollah e forze israeliane nella città di Bint Jbeil, dove secondo il corrispondente del quotidiano libanese le forze israeliane non sarebbero ancora riuscite ad avanzare verso il centro abitato.

Un raid aereo israeliano ha colpito un'auto a circa 20 chilometri a sud di Beirut oggi, secondo i media statali. "Aerei nemici hanno preso di mira un'auto a Saadiyat", una città costiera, ha riferito l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese.

La linea di bandiera australiana Qantas taglierà drasticamente nei prossimi due mesi i voli domestici, con la sospensione di diverse rotte regionali, in risposta all'impennata dei prezzi del carburante, che minacciano una riduzione degli introiti pari a circa mezzo miliardo di euro. Per effetto della guerra di Usa e Israele contro l'Iran, ha registrato costi addizionali di carburante pari a circa 800 milioni di euro, ha imposto tagli ai voli domestici e ha sospeso diverse rotte regionali. Un aggiornamento di mercato condotto dall'aerolinea indica aumenti nei pressi del carburante di 20 dollari Usa a barile, che aumenta a 3,3 miliardi di dollari il costo totale del carburante per la seconda metà dell'anno, 800 milioni di dollari più del previsto. In questa fase, non vi saranno tuttavia riduzioni nei posti di lavoro.