Palagonia, la Guardia di Finanza sequestra 10 chili di hashish: tre arresti

A Palagonia sequestrati 10 chilogrammi di hashish e una pistola semiautomatica.

La Guardia di finanza di Catania in una operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni ha arrestato tre persone in flagranza di reato e sequestrati 10 chili di hashish e una pistola semiautomatica. Due gli interventi a Palagonia con l'individuazione di due indagati per reati di droga e uno per possesso abusivo di arma da fuoco. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania

hanno monitorato la consegna di un pacco sospetto . A ritirare il plico si e' presentato un diciottenne, che le Fiamme Gialle hanno fermato, all'interno rinvenuti 50 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 10 chili. La droga è stata sottoposti a sequestro, mentre il giovane e un 52enne che lo accompagnava sono stati arrestati per

traffico di sostanze stupefacenti. Nel secondo intervento, le Fiamme gialle etnee hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un pregiudicato di Palagonia che nella sua abitazione nascondeva una pistola semiautomatica con caricatore contenente 7 cartucce. L'uomo è stato fermato. Su richiesta della Procura gli arresti sono statti convalidati dal tribunale di Caltagirone.