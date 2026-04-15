Blitz dei carabinieri, in manette anche i presunti autori dell'omicidio di Filippo Ceravolo

Vasta operazione contro la cosca Loielo. 15 gli arrestati, tra di loro ci sarebbero alcuni individui coinvolti nell'agguato che la notte del 25 ottobre 2012 costò la vita al 19enne, vittima innocente di mafia.

Nel Vibonese è in corso un'imponente operazione dei carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. 15 persone in manette e nel mirino degli investigatori questa volta sarebbe finita la cosca Loielo. Un clan storico protagonista in passato della cosiddetta Faida delle Preserre.

Ricordiamo che la settimana scorsa, un'altra operazione antimafia aveva colpito i rivali del clan Emanuele.

Tra le persone finite in manette oggi, inoltre, ci sarebbero alcuni individui coinvolti nell'omicidio di Filippo Ceravolo. Il giovane morto in un agguato di 'ndrangheta la notte del 25 ottobre 2012. Vittima innocente a soli 19 anni