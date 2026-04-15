Polistena, in manette la banda del "finto maresciallo"

Tre persone in arresto. Truffavano agli anziani in tutta la Piana di Gioia Tauro fingendosi militari dell'Arma. In pochi mesi bottino da 75 mila euro

Due uomini e una donna: erano loro la banda del "finto maresciallo". Un gruppo criminale che nel Reggino avrebbe commesso diversi furti a danno di anziani e persone vulnerabili, finito in manette dopo un'indagine dei carabinieri di Polistena.

Tutto è partito da un episodio del gennaio 2025, quando una pensionata era stata raggirata e derubata: una telefonata, la voce rassicurante ma autoritaria di un sedicente maresciallo dell’Arma e poi l’annuncio di un grave incidente stradale causato da un familiare. Per pagare un'ipotetica cauzione bisognava consegnare una somma in denaro. Da qui, i militari hanno ricostruito altre truffe commesse anche nei territori di Taurianova e San Martino, che hanno garantito al gruppo un bottino da almeno 75 mila euro.