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Incidente stradale sulla Cava D'Aliga-Donnalucata: grave una bambina

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Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, muoiono entrambi

Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, muoiono entrambi

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Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani

Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. È accaduto a Bisceglie, in Puglia. I corpi senza vita sono stati trovati l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano.
Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani.

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