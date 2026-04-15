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Catania, arrestato ladro: stava rubando in un'auto noleggiata da turisti

Catania, arrestato ladro: stava rubando in un'auto noleggiata da turisti

CronacaCatania

Ha tentato di rubare gli effetti personali lasciati in macchina da due turisti stranieri che si erano fermati in viale Kennedy, a Catania, ma è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato dalla Polizia di Stato. L’uomo è un 34enne, originario di Paternò, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.
La volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito su viale Kennedy, ha notato un uomo intento a scassinare la portiera di un’auto, che è poi risultata noleggiata da due turisti polacchi, per rubare alcuni effetti personali lasciati all’interno.
I poliziotti lo hanno tempestivamente fermato, trovandolo in possesso di un grosso cacciavite dalla punta piatta utilizzato proprio per aprire fraudolentemente la portiera dell’auto.
Le vittime sono state contattate dalla Sala Operativa e hanno formalizzato la querela per il tentativo di furto subito, ringraziando gli agenti per aver impedito che il ladro potesse appropriarsi dei loro beni.
Il Pubblico Ministero, informato dell’avvenuto arresto dell’uomo, ha disposto che lo stesso venisse posto immediatamente in libertà in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.

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