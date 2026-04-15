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Incidente stradale sulla Cava D'Aliga-Donnalucata: grave una bambina

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Incidente stradale sulla Cava D'Aliga-Donnalucata: grave una bambina

Incidente stradale sulla Cava D'Aliga-Donnalucata: grave una bambina

CronacaCataniaRagusa

Una bambina di 7 anni si trova ricoverata all'ospedale Garibaldi di Catania in gravi condizioni a causa di un incidente stradale autonomo sulla Cava D'Aliga-Donnalucata verificatosi ieri. La bambina era in macchina insieme ai genitori quando la vettura è finita fuori strada. Le conseguenze peggiori per la piccola che ha riportato un grave trauma cranio-facciale. Dopo le prime cure all'ospedale di Modica la bambina è stata trasferita al "Cannizzaro" di Catania. La prognosi è riservata.

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