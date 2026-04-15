Donata al Museo Belmonte Riso di Palermo un’opera del pittore modicano Franco Fratantonio

Un’opera del maestro Franco Fratantonio, dal titolo Immersione 007, è stata donata e acquisita dalla galleria d’arte del prestigioso palazzo Belmonte Riso, a Palermo, sede del Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia.

È stato l’artista modicano a donare la sua opera che insieme alle altre è stata oggetto di un’apprezzata mostra ospitata nella Chiesa dell’Incoronata a Palermo dal 24 luglio al 24 di agosto del 2025.

L’evento, dal titolo “Luminessenza, iconografia della luce”, ha registrato un successo di pubblico e di critica, ha avuto come mentore il critico d’arte Bruno Corà che ha coordinato l’allestimento della mostra e il relativo catalogo che ha avuto il patrocinio dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’identità siciliana e dell’egida del Museo regionale d’arte moderna e contemporanea Riso.

“Per me, commenta Franco Fratantonio, è motivo di grande orgoglio la donazione di un mio lavoro al Museo Belmonte Riso accanto ai grandi dell’arte figurativa siciliana e internazionale. Il mio ringraziamento a Bruno Corà che ha creduto nel messaggio artistico, alla sensibilità dell’on. Giorgio Assenza, cultore e profondo conoscitore dell’arte pittorica contemporanea e di Marco Nanì, della presidenza della Regione Siciliana che ha reso possibile la realizzazione della mostra che ha segnato un momento fondante nella mia carriera di artista.

Tutto ciò è un forte incoraggiamento a continuare nel percorso artistico intrapreso e tra i programmi c’è quello di allestire a Modica la mostra “Luminessenza, iconografia della luce” il cui cantiere è in fase di realizzazione.”

MUSEO BELMONTE RISO, il cuore di Palermo

Gli obiettivi della collezione del Museo Belmonte Riso sono l’interdisciplinarità dei temi e dei linguaggi, la valorizzazione del patrimonio della collezione e la promozione dei giovani artisti; sono le priorità che il Museo persegue con l’intento di mettere in rete la creatività allargando gli orizzonti di azione. Infatti, in linea con una visione globale della cultura contemporanea, ospita anche spettacoli di musica e teatro, convegni e attività di approfondimento culturale.