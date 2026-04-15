Trump ancora contro Meloni: "Non ci ha aiutato. Il nostro rapporto non è più lo stesso"

Nuovo attacco di Donald Trump alla premier italiana. "Meloni non ci ha aiutato. Il nostro rapporto non è più lo stesso". Per il Presidente Usa dopo la guerra in Iran, la relazione tra Stati Uniti e Italia è cambiata.

"No. È stata negativa", ha detto Trump in un'intervista a Fox News rispondendo a chi gli chiedeva se i rapporti con la premier italiana fossero rimasti gli stessi. "Non abbiamo più lo stesso rapporto con chiunque si sia rifiutato di aiutarci", ha insistito, "l'Italia riceve molto petrolio attraverso lo stretto di Hormuz".

rump, torna poi a criticare la Nato e mette in discussione il contributo americano all'Alleanza. "La Nato non era al nostro fianco. E questo significa che se non ci sono adesso, non ci saranno nemmeno in futuro. Quindi perché lo siamo noi? Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all'anno per la Nato se non ci sosterranno", aggiunge il capo della Casa Bianca sempre parlando a Fox News.

"Se non ci sosterranno sulla questione iraniana, non ci sosterranno nemmeno su un tema ben più importante dell'Iran", le parole di Trump.

Si tratta del secondo affondo di “The Donald” contro la premier italiana in meno di 24 ore. Meloni, che fino ad ora ha scelto di non replicare a Donald Trump, ha ricevuto il sostegno bipartisan della politica italiana. Si rivendica la "difesa dell’interesse nazionale nei tanti interventi di ministri, esponenti della maggioranza e pure dei leader di partiti dell’opposizione.

Trump aveva criticato ieri la premier italiana per avere difeso Papa Leone XIV definendo "inaccettabile" l'attacco del presidente americano.

"È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità", le parole di Trump nell'intervista esclusiva al Corriere della Sera. Meloni "piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo".

E in tarda mattinata è arrivata anche la solidarietà alla presidente del Consiglio da Matteo Salvini, leader della Lega, che ieri non si era espresso sul duro attacco di Trump. "È chiaro che quando attacchi il Papa o Meloni per me sei da condannare in un caso e nell'altro", le parole del segretario leghista.

"Totale sostegno all'attività del governo e del presidente del consiglio da tutti i punti di vista. Se Trump attacca il Papa sbaglia, se attacca il governo italiano sbaglia", sottolinea.