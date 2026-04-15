Vince un Picasso da 1 milione con un biglietto da 100 euro

Un biglietto da 100 euro, una telefonata inaspettata e un capolavoro da oltre un milione di dollari: così Ari Hodara si è ritrovato proprietario di un autentico Picasso, vinto per caso in una lotteria benefica

L’opera in questione è 'Tete de Femme', una gouache realizzata nel 1941 da Pablo Picasso, messa in palio nell’iniziativa “1 Picasso per 100 euro”, che ha attirato migliaia di partecipanti da tutto il mondo.

Il costo del biglietto, come suggerisce il nome stesso del concorso, era di 100 euro. In totale sono stati messi in vendita 120.000 biglietti e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sull’Alzheimer, che sostiene la ricerca clinica in tutta Europa, come riportato da CNN.

Hodara, appassionato d’arte residente a Parigi e impiegato nel settore della vendita di software, ha acquistato il biglietto vincente numero 94715 lo scorso fine settimana.

La notizia della vittoria lo ha colto completamente di sorpresa. Durante la diretta streaming dell’estrazione, quando una delle organizzatrici dell’evento, lo ha contattato telefonicamente, la sua prima reazione è stata incredula: "Come posso verificare che non si tratti di uno scherzo?".

La conduttrice ha quindi avviato una videochiamata mostrando il pubblico presente, fugando ogni dubbio. Poco dopo, Hodara ha commentato sorridendo:

"Si può essere infelici di aver vinto un Picasso? No, non credo".

Olivier Widmaier Picasso, nipote del celebre artista, ha raccontato alla giornalista Paula Newton di CNN che 'Tete de Femme' fu realizzata nello stesso studio in cui nacque il capolavoro 'Guernica' aggiungendo che l'opera "Vale molto più di un milione di dollari, quindi sarà davvero un premio importante".

Del resto, le opere di Picasso hanno spesso raggiunto cifre record: nel 2015 'Les Femmes d'Alger (Version 'O')' è stata venduta per oltre 179 milioni di dollari.

Secondo Opera Gallery, che ha donato il dipinto, Pablo Picasso si trovava a Parigi quando realizzò l'opera, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, mentre gran parte della Francia era sotto occupazione tedesca.

'Tete de Femme' misura circa 38 x 25 centimetri e raffigura una figura femminile dai tratti volutamente distorti, in linea con lo stile cubista.