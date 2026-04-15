Modica, camion avvolto dalle fiamme in contrada Caitina: illeso l'autista

Un camion di grosse dimensioni che trasportava un bobcat è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia in contrada Caitina di Modica, sulla ex statale 115. Il rogo si sarebbe sviluppato rapidamente dal vano motore del camion. L’autista, accortosi tempestivamente delle fiamme ha avuto la prontezza di fermare il mezzo e di abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio si propagasse all’intera cabina e al carico. Fortunatamente, l’uomo è rimasto illeso. Sul posto sono confluiti Vigili del fuoco, 118, Polizia locale e Polizia di Stato. Il tratto di strada interessato è rimasto parzialmente interdetto al traffico per oltre un’ora. Pesanti le ripercussioni sul traffico.