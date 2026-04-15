Modica, al Parco urbano Padre Basile incontro informativo sulla demenza

Incontro informativo sul tema della demenza, sabato 18, alle 16, al Parco Urbano Padre Basile di Modica. L'appuntamento, con testimonianze e il coinvolgimento della comunità, rappresenterà anche l’occasione per inaugurare la nuova sede del Centro Educativo Alzheimer di Modica.

L’evento avrà una duplice valenza: da un lato costituirà un importante momento di sensibilizzazione e approfondimento sul tema della demenza; dall’altro rappresenterà l’occasione ufficiale per l’inaugurazione della nuova sede del Centro Educativo Alzheimer di Modica, ospitata presso i locali dell’associazione “Crisci Ranni”, concessi a quest’ultima in comodato d’uso gratuito dal Comune di Modica.

Alla presenza delle istituzioni locali, interverranno il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali, a testimonianza dell’impegno del territorio nel sostenere le famiglie e le persone che vivono quotidianamente la sfida della demenza. Durante l’incontro interverranno la dott.ssa Stefania Carbonaro, pedagogista e presidente dei Centri Educativi Alzheimer di Ragusa e Modica e la dott.ssa Martina Di Mauro, psicologa e vice presidente del CEA. Inoltre, sarà dato spazio alle testimonianze dei caregiver, che condivideranno esperienze dirette e percorsi di cura, offrendo uno sguardo autentico e significativo sulla realtà dell’assistenza.

Il programma prevede inoltre un momento musicale, pensato per arricchire l’iniziativa e creare un contesto di condivisione e partecipazione comunitaria. L’evento rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rete di supporto alle persone con demenza e alle loro famiglie, nonché per la promozione di una maggiore consapevolezza sociale sul tema.