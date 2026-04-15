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Modica, al Parco urbano Padre Basile incontro informativo sulla demenza

Modica, al Parco urbano Padre Basile incontro informativo sulla demenza

CulturaRagusa

Incontro informativo sul tema della demenza, sabato 18, alle 16, al Parco Urbano Padre Basile di Modica. L'appuntamento, con testimonianze e il coinvolgimento della comunità, rappresenterà anche l’occasione per inaugurare la nuova sede del Centro Educativo Alzheimer di Modica.
L’evento avrà una duplice valenza: da un lato costituirà un importante momento di sensibilizzazione e approfondimento sul tema della demenza; dall’altro rappresenterà l’occasione ufficiale per l’inaugurazione della nuova sede del Centro Educativo Alzheimer di Modica, ospitata presso i locali dell’associazione “Crisci Ranni”, concessi a quest’ultima in comodato d’uso gratuito dal Comune di Modica.
Alla presenza delle istituzioni locali, interverranno il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali, a testimonianza dell’impegno del territorio nel sostenere le famiglie e le persone che vivono quotidianamente la sfida della demenza. Durante l’incontro interverranno la dott.ssa Stefania Carbonaro, pedagogista e presidente dei Centri Educativi Alzheimer di Ragusa e Modica e la dott.ssa Martina Di Mauro, psicologa e vice presidente del CEA. Inoltre, sarà dato spazio alle testimonianze dei caregiver, che condivideranno esperienze dirette e percorsi di cura, offrendo uno sguardo autentico e significativo sulla realtà dell’assistenza.
Il programma prevede inoltre un momento musicale, pensato per arricchire l’iniziativa e creare un contesto di condivisione e partecipazione comunitaria. L’evento rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rete di supporto alle persone con demenza e alle loro famiglie, nonché per la promozione di una maggiore consapevolezza sociale sul tema.

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