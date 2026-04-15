Catania, la Polizia celebra il 174° anniversario nella nuova sede della Questura

La Polizia di Stato di Catania celebrerà venerdì 17 aprile il 174° anniversario della Fondazione con un momento particolarmente atteso e ricco di significato: l’inaugurazione della nuova sede della Questura di Catania. Per l’occasione sarà presente il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La moderna e funzionale “casa” dei poliziotti catanesi farà da cornice alla cerimonia istituzionale che avrà inizio, alle ore 11, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché di diversi rappresentanti del terzo settore, dell’associazionismo e della società civile.

Durante la cerimonia verranno premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico.

Il Capo della Polizia, il Prefetto di Catania e il Questore di Catania renderanno omaggio ai Caduti della Polizia di Stato e una corona d’alloro verrà posta alla stele che porta i nomi dei poliziotti morti nell’adempimento del loro dovere. L’Arcivescovo di Catania presiederà il rito di benedizione dei nuovi locali, le cui pareti sono state impreziosite dalle tele pittoriche realizzate dagli studenti del Liceo artistico “Emilio Greco” di Catania, grazie al contributo fornito dal Moto Club della Polizia di Stato di Catania.

Contestualmente, in uno degli spazi esterni della Questura, verrà allestito il “villaggio della legalità” per far conoscere agli studenti di diversi istituti scolastici catanesi le attività svolte dalle diverse articolazioni della Polizia di Stato impegnate, quotidianamente, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini nel territorio della provincia di Catania.

Nel pomeriggio, alle 17, verranno inaugurate le attività del nuovo centro sportivo dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro, realizzato all’interno del X Reparto Mobile. Si tratta di una struttura all’avanguardia in cui gli sportivi potranno svolgere diverse discipline per veicolare i valori e i principi della Polizia. Ad intervenire sarà il Presidente Fiamme Oro.

La conclusione dei momenti celebrativi si svolgerà al Teatro “Bellini” con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato che proporrà un variegato repertorio musicale di particolare pregio artistico-culturale.