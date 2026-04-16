Il futuro del centro storico di Modica, è arrivato il tempo del "cosa si fa"

Una mobilitazione che non si registrava da tempo a Modica, quella scattata per affrontare il problema della desertificazione del centro storico. Residenti, commercianti, rappresentanti di associazioni, ordini professionali, comitati civici, Confcommercio, Cna, studenti, si sono dati appuntamento nell’aula consiliare del Comune. Presenti sindaco e assessori, oltre ai consiglieri comunali.

Gli interventi che si sono succeduti hanno avuto, come provvedimento immediato e necessario, quello della costituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di un rappresentante per ogni categoria o associazione, oltre che di professionisti del settore (urbanista, sociologo, esperto di comunicazione) in modo da predisporre un piano a medio e lungo termine. Se si vuole affrontare il problema seriamente, infatti, bisogna partire da un esame della situazione attuale, senza dimenticare il fatto del notevole incremento di stranieri nel tessuto cittadino.

I vari interventi si sono soffermati sulla necessità di trovare dei correttivi all’attuale stato di cose in tempi brevissimi. Fondamentale, in questo senso, predisporre delle misure che agevolino i residenti e i commercianti attuando, per esempio, una zona sperimentale a traffico limitato, la chiusura di una parte del Corso Umberto il sabato e la domenica, sospensione delle zone blu nei fine settimana, bus navetta per i collegamenti con i parcheggi di viale Medaglie d’Oro e di piazzale Falcone e Borsellino, spazi di animazione coinvolgendo associazioni giovanili.

Altro suggerimento arrivato all’amministrazione quello di utilizzare i locali chiusi di proprietà del Comune, nei bassi del Municipio e del Palazzo della cultura. Questi spazi potrebbero diventare luogo di incontro di giovani per studiare in gruppo, o botteghe artigianali, attrazione per i turisti.

Altro punto dolente, lo stillicidio di trasferimenti di servizi per il cittadino dal centro storico alla Sorda. E’ abbastanza evidente che gli uffici comunali funzionanti nella parte bassa della città favoriscono la presenza di utenti e, quindi, la movimentazione di persone che, oltre a sbrigare pratiche, possono diventare clienti di bar e negozi.

Altre analisi hanno riguardato l’apertura dei temporary store (i negozi a tempo), e un’azione politica che riesca a riportare l’Università in città, dopo l’esperienza dei primi Anni Duemila, a Modica Alta.

Non poteva mancare, tra le proposte, quella riguardante una maggiore presenza delle forze dell’ordine, magari con un presidio di Polizia e Carabinieri nel centro storico. Un provvedimento necessario, soprattutto vista l’attuale, gravissima carenza di personale della Polizia locale. Un’esigenza, quella della presenza delle forze dell’ordine, che è strettamente collegata al decoro urbano, alla legalità, al rispetto delle regole e, quindi, alla vivibilità del centro storico che è diventato ostaggio di pericolose e rumorose corse in motorino, e di sosta selvaggia.

Le idee, quindi, non mancano. Ma, come è stato detto nella seduta aperta del Consiglio di mercoledì sera, non è più tempo di “cosa si dice” ma di “cosa si fa”.

La città, nelle sue varie espressioni, ha dimostrato partecipazione. Ora, in ossequio al “cosa si fa”, bisogna istituire subito il tavolo tecnico e lavorare alle iniziative attuabili in pochi giorni. Il tempo, purtroppo, non è alleato del centro storico di Modica.