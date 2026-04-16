Petrolchimico, de Franchis nominato nuovo di direttore generale di Isab

E' l'ingegnere Mauro de Franchis il nuovo direttore generale di Isab. Lo ha nominato il Consiglio di amministrazione dell'azienda il 15 aprile scorso nell’ambito del naturale avvicendamento e nel segno della piena continuità. Ha preso il posto dell’ingegnere Giovanni Lo Verso.

Il nuovo Direttore generale, fanno sapere dall'azienda, in precedenza ha ricoperto altri ruoli di rilievo in Isab e da ultimo il ruolo di vice direttore generale Pianificazione strategica.

Il Cda, fanno sapere da Isab, formula a Mauro de Franchis i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico e ringrazia Giovanni Lo Verso per lo straordinario contributo personale, umano e professionale prestato in questi anni alla società.

A metà gennaio Ludoil Energy, gruppo italiano attivo nella logistica, nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti energetici e riconducibile all’imprenditore campano Donato Ammaturo, aveva avviato la due diligence per una possibile acquisizione delle raffinerie Isab di Priolo Gargallo, passate ai ciprioti di Goi Energy dopo l’uscita dei russi di Lukoil. Passaggio di proprietà che, in questi giorni, potrebbe essere in dirittura d'arrivo.