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Modica, inaugurato alla scuola Amore di Frigintini lo "spazio crescita"

Modica, inaugurato alla scuola Amore di Frigintini lo "spazio crescita"

CulturaRagusa

E' stato inaugurato lo ‘spazio crescita’ al plesso Gianforma dell’Istituto Carlo Amore di Frigintini. "Si tratta - afferma in una nota la sindaca di Modica, Maria Monisteri - di un progetto realizzato con i fondi della Democrazia Partecipata 2024. Un progetto quello dello spazio crescita’ che ha superato le 100 preferenze e che nella graduatoria di merito, ha preceduto altre cinque idee che avevano partecipato al bando.
Grazie a questi fondi, è stata creata una colorata zona giochi con strutture specificamente dedicate a bambine e bambini della scuola dell’Infanzia in un’area ampia pensata e realizzata con tutti i criteri della sicurezza a cominciare dal tappetino anti trauma. Nonostante il tempo poco clemente, è stato bello vedere l’entusiasmo con cui alunne e alunni della scuola, hanno vissuto sin da subito questo spazio loro dedicato”.

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