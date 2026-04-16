Basket. Alla Passalacqua Ragusa la ‘Gara 2’: giocherà il passaggio alle semifinali dei play off, nella ‘bella’ a San Giovanni Valdarno sabato 18 alle 21

Ragusa parte meglio delle avversarie, è Consolini ad aprire le segnature dopo un minuto e mezzo di errori da ambo le parti; la Passalacqua sembra meglio organizzata e con Moriconi mette la bomba del +5. La Pol.Galli - con Ngamene e Bernardi, e un libero di Celani impattano sul 5 pari. San Giovanni Valdarno non riesce più a segnare in movimento fino a 24 secondi dalla prima sirena; Ragusa insacca con sei punti di Johnson e scava il primo solco con l’apporto di Mazza, altri 5 punti in fila, e due liberi di Moriconi. La seconda frazione inizia sul 18 a 10 in favore delle aquile di Ragusa. Diakhoumpa e Ovner ricuciono il divario, San Giovanni Valdarno prova a giocare la carta del press tutto campo e inizia a raccogliere qualche risultato. La pressione però lascia qualche zona scoperta. E’Grattini con due bombe a distanza ravvicinata e rimettere distanza tra la Passalacqua e le avversarie. Ragusa a dopo tre minuti e mezzo di gioco arriva al +11 grazie a Johnson che viene imboccata dagli assist di Consolini e ancora con Grattini che corregge in bersaglio un libero sbagliato dalla svedese della Passalacqua. Se il primo devastante passo di Bernardi (26 punti all’andata) viene annullato dalla difesa di Ragusa, c’è De Cassan a salire in cattedra e a guidare la rimonta della Polisportiva Galli che arriva al -1. Cedolini e Mazza fanno riprendere fiato a Ragusa e De Cassan permette a Valdarno di andare a riposo grande sul +3.

Il rientro dagli spogliatoi è tattica e cuore. Ragusa reagisce sul campo, cambia difesa, mescola le carte. Ancora Johnson e Grattini a mettere distanza. De Cassan da 3, riduce il divario a -4 ma Moriconi dall’arco grande ribatte subito seguita da Consolini, Cedolini e Mazza. Ragusa in un amen è a +12 e il time out di coach Franchini non cambia il trend. La Passalacqua va ancora a segno con Consolini e chiude la frazione con lo stesso divario, con un rimbalzo in attacco e canestro di Labanca. Il parzialino 18-9 racconta di una difesa più attenta e di un lavoro “di fino” che la squadra ha fatto dal post gara 1. Ultima frazione in controllo, con protagoniste Consolini, Johnson e Mazza, dal lato biancoverde e De Cassan e Bernardi per la squadra ospite. La partita però è già scappata via; San Giovanni Valdarno ci prova ancora con il press a tutto campo e con il fallo sistematico ma è tardi. Ragusa dal +12 a un minuto e 20 dalla fine, molla un po’; La Polisportiva Galli non riesca a compiere il recupero. Ragusa vince per 65 a 58. Per San Giovanni Valdarno, la tegola infortunio si è abbattuta sulla capitana Maria Flora Lazzaro, costretta alla panchina per una brutta storta alla caviglia.

La tattica ha fatto più del gioco. “Oggi la tattica prevedeva di fermare Bernardi e lo abbiamo fatto, è stata contenuta a 11 punti e ce ne aveva fatti 26 all’andata. In attacco abbiamo giocato in modo altalenante – commenta coach Mara Buzzanca, Passalacqua - ma abbiamo costruito delle ottime occasioni; è stata una partita vera da play off, giocata con grande intensità, determinazione e voglia di vincere”. Una reazione da squadra “Tutte hanno fatto ciò che dovevano fare, penso a Grattini, Mazza, ma tutte senza dimenticare nessuna, hanno fornito una prova corale - conclude Buzzanca - dove tutte quante si sono prese le proprie responsabilità”.

Serie impattata, Grattini entrata in campo ha messo due bombe di fila, in un momento delicato del match. “Sono contenta di avere avuto un buon impatto – commenta Chiara Grattini, Passalacqua -. Le mie compagne sono state brave a trovarmi, Johnson in mezzo all’area crea il panico e bisogne essere pronta sugli scarichi. Ci meritiamo gara 3, questa occasione; la prima partita ci è sfuggita per una serie di episodi ma siamo una squadra forte e stasera lo abbiamo dimostrato”

GARA 2

Passalacqua – Pol. Galli 65-58

Il tabellino

18-10; 35-32(17-22); 53-41 (18-9); 65-58 (12-17)

Passalacqua: Mallo ne, Consolini 11, Cedolini 5, Mazza 12, Stroscio ne, Moriconi 8, Narviciute, Olodo 2, Grattini 10, Di Fine, Labanca 2, Johnson 15. All.Buzzanca

San Giovanni Valdarno: Lazzaro, Celani 1, Bernardi 11, Ngamene 4, De Cassan 19, Merisio 1, Diakhoumpa 3, Mosetti 7, Ovner 12, Folcarelli ne. All. Franchini

Note. Tiri da due: Ragusa17/40 (42%) Sgv 13/29 (44%); Tiri da tre: Ragusa 7/23 (30%), Sgv 6/29 (20%); Tiri liberi: Ragusa 10/13 (76%) Sgv 14/19 (73%); Rimbalzi: Ragusa 33, Sgv 47: Palle perse Ragusa 15, Sgv 22 ; Palle recuperate Ragusa 8, Sgv 10; Assist Ragusa 14, Sgv 13; Punti in contropiede Ragusa 25, Sgv 10.