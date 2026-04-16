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Walking football: Gennuso (FI) presenta disegno di legge

Walking football: Gennuso (FI) presenta disegno di legge

CronacaPalermoSiracusa

Un pallone tra i piedi, ma senza correre e senza il contatto fisico con gli avversari. È questa la filosofia del “walking football” (calcio camminato), disciplina che unisce la passione per il gioco al benessere psicofisico e che è al centro del Disegno di legge presentato da Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che oggi le opportunità sportive rivolte agli over 40 e over 50 sono sempre più ridotte, mentre invece lo svolgimento di attività fisica ha innegabili benefici sotto il profilo sanitario e anche sotto il profilo sociale e della prevenzione di forme di disagio sociale e psicologico.
Il disegno di legge mira a riconoscere il calcio camminato come “disciplina sportiva di interesse sociale” per la Regione, promuovendo una collaborazione fra associazioni sportive, comuni, scuole, centri per anziani e Lega Dilettanti.
Attraverso collaborazioni e protocolli strutturati, l’Assessorato allo Sport, di concerto con quello alla Salute, potrà quindi promuovere progetti, corsi per istruttori, tornei e campagne informative, sostenendoli economicamente.
“La Sicilia - ricorda Gennuso - ha purtroppo un’alta incidenza di sedentarietà, soprattutto fra la popolazione over 40. Stimolare l'attività sportiva significa favorire stili di vita attivi e contenere i costi delle patologie cronico-degenerative”.
Proprio in questi giorni è partito a Palermo il primo Torneo Sperimentale di Walking Football promosso dalla Federazione.

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