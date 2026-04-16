Lentini, minorenne deferito per detenzione di droga

Durante i consueti servizi di vigilanza autostradale lungo la tratta Siracusa - Catania, la pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Lentini è intervenuta presso l’area di servizio “Gargallo Ovest”, intercettando l’auto con a bordo due persone precedentemente segnalate per disturbo agli utenti in transito. Sin dalle prime fasi dell’accertamento, il forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’auto ha insospettito gli agenti. Il controllo, divenuto sempre più mirato, ha spinto il passeggero minorenne a consegnare spontaneamente agli agenti il proprio borsello, che teneva nascosto sotto il sedile anteriore al cui interno vi occultava la sostanza illecita, di tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 37 grammi e che veniva immediatamente sequestrata dagli Agenti.

Il giovane è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva.

Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che l’altro era privo di un regolare permesso di soggiorno e per tale motivo, è stato condotto presso l’ufficio immigrazione della locale Questura per le procedure di rito finalizzate alla propria regolamentazione sul territorio Italiano.